За приготовление к хищению денег «Торэкс-Хабаровск» задержали экс-главбуха Фото: Олег ЗОЛОТО

За приготовление к хищению денег «Торэкс-Хабаровск» задержали бывшего главного бухгалтера компании «Торэкс». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Галине Алейниковой уже предъявили обвинение в совершении преступления по статье «Приготовление к мошенничеству, совершенному в особо крупном размере».

- Ранее следствием установлены и задержаны по подозрению в совершении названного преступления пять соучастников Алейниковой. По версии следствия, все они совершили приготовление к хищению денег «Торэкс-Хабаровск» в сумме более 305 миллионов рублей. Для этого искусственно создали несуществующую кредиторскую задолженность, обратились в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о ее взыскании, предоставили фиктивные документы, - прокомментировали в пресс-службе СК РФ.

Преступление фигурантам довести до конца не удалось по независящим от них обстоятельствам, а именно - действия организованной группы пресекли правоохранители.

Расследование продолжается.