Директора школы в Хабаровске признали виновной в халатности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директора школы в Хабаровске признали виновной в халатности. По предварительной информации, в школе №1 города Советская Гавань сорвало крышу. Это случилось в сентябре 2018 года, когда регион оказался во власти тайфуна.

- В связи с ненастьем директор школы решила прервать занятия учеников и издала приказ об отмене уроков. Однако во время разбирательств выяснили, что она не организовала безопасное нахождение детей в учебном заведении до момента их передачи родителям, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По халатности директора школы две несовершеннолетние без присмотра со стороны педагогических работников вышли во двор школы. На одну из них упали фрагменты крыши здания. Ранее сообщалось, что 12-летняя ученица получила травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. В качестве наказания женщине назначили условное лишение свободы на срок два года.