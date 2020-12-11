Татьяна Быченко: «Сельские дети должны учиться в комфортных условиях» Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В районе имени Лазо решили серьезную проблему подвоза детей к школам и детсадам. У жителей села Марусино нет своего садика, им приходится возить дошколят в соседнюю Соколовку. При этом рейсовые автобусы между населенными пунктами не ходят. Татьяна Быченко, депутат Законодательной думы Хабаровского края, избранная от района имени Лазо, с прошлого года поднимала вопрос о покупке автобуса для перевозки дошколят. Ее настойчивость принесла плоды.

- Выделен новый автобус для детсадовцев села Марусино. Родители могут вздохнуть спокойно, главное - успеть утром посадить малыша в автобус, а вечером встретить, - поделилась депутат. - Еще одна хорошая новость: выделены автобусы и для перевозки школьников, три новых машины поступили, еще одну должны скоро передать. Теперь дорога до школы стала для ребят безопаснее и комфортнее.

Помимо этого управление образования района имени Лазо получило дополнительно пять миллионов рублей на различные нужды. Деньги уже освоены.

- Ранее я обращалась к врио губернатора Михаилу Дегтяреву и в министерство образования и науки края с просьбой изыскать дополнительные средства. Они пошли навстречу и нашли деньги, - рассказала Татьяна Александровна. - Главный бухгалтер управления образования позвонила мне на днях, доложила, что сумма освоена полностью. Все до копейки пошло на пользу детям.

Постепенно решается вопрос ремонта зданий школ. Большинство сельских учебных заведений находятся в угнетающем состоянии. В крае действует несколько программ, по которым можно получить финансирование на ремонт действующей или строительство новой школы. Тут многое зависит от активности главы поселения.

- Я попросила Михаила Владимировича (Дегтярева - прим. ред.) помочь с ремонтом школы в селе Кругликово. Здание старое, на стенах плесень, дышать тяжело, в потолках есть дыры, - продолжила краевой парламентарий. - Но чтобы выделить средства, нужно подсчитать стоимость ремонта, то есть составить проектно-сметную документацию. Однако составление ПСД тоже требует денег. Именно на эти цели я и попросила помощи у главы края. Он обещал посмотреть, что можно сделать. Надеюсь на положительное решение.

Депутат отметила, что степень взаимодействия с органами исполнительной власти на всех уровнях за минувший год значительно повысилась. И это отражается на скорости решения многих вопросов.

- Не все сразу, я реалист и не ставлю недостижимых целей. Дети, живущие в селах, должны учиться в комфортных условиях. И мы постепенно идем к этому, - резюмировала Татьяна Быченко.