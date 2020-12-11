В Хабаровске снесли целый рынок Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске снесли целый рынок. Он находился в районе дома №42 на улице Суворова. Ранее местные жители не раз жаловались в городскую и районную администрации на антисанитарию в торговых рядах, подпольную торговлю алкоголем и мусор у киосков. На территории, где незаконно стояли 20 торговых павильонов, горожане предлагают разбить сквер.

- Эта территория находится на пересечении оживленных улиц Суворова и Ворошилова. Прежде чем заняться ее обустройством, решили сначала спросить у самих горожан, что с ней делать. Каждый желающий сможет до 1 января 2021 года высказать свое мнение, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Предложения принимают в социальной сети. Хабаровчане в комментариях уже просили разбить небольшой сквер, обустроить цветочную клумбу, высадить деревья и организовать парковочный карман. Предложения, набравшие больше всего лайков, вынесены на голосование в газете «Хабаровские вести».