Электрики в Хабаровске плетут паутину из гирлянд Фото: Администрация Хабаровска

Электрики в Хабаровске плетут паутину из гирлянд. Итогом этой работы станут десятки километров, которые засверкают на улицах города к Новому году. Справиться с задачей планируют к 20 декабря. Сейчас на вахту ежедневно заступают 60 сотрудников «Горсвета», задействуют шесть автовышек.

- На сегодняшний день на площади имени Ленина уже установили световые конструкции на фонтаны, с понедельника начнут украшать светящимися элементами и гирляндами елку и периметр всего новогоднего городка. Предстоит навесить пять километров гирлянд и разместить 70 прожекторов для подсветки снежных и ледовых фигур, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Иллюминацию почти полностью сделали в парке «Динамо». Сейчас работа кипит на улице Карла Маркса от Пушкина до Московской. Со слов организаторов, к празднику Хабаровск будет блистать миллионом огней.