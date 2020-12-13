В Хабаровском крае определили лауреатов степендии имени Муравьева-Амурского

Заседание общественного совета по выбору стипендиатов премии имени Муравьева-Амурского прошло накануне под председательством краевого министра образования и науки Виктории Хлебниковой. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Заседание общественного совета по выбору стипендиатов премии имени Муравьева-Амурского прошло накануне под председательством краевого министра образования и науки Виктории Хлебниковой. Члены совета рассмотрели в общей сложности 80 кандидатур от девяти вузов и 23 профессиональных организаций.

- По итогам заседания стипендия назначена 24 студентам вузов и 27 студентам техникумов и колледжей. Размер выплат составит 1 929 руб. в месяц (в центральных и южных районах края) и 2 226 руб. в месяц (в северных районах края). Они будут перечисляться двумя равными долями в декабре и июне, - отметили в ведомстве. - Стипендия имени Муравьева-Амурского учреждена в 1993 году. Она назначается на конкурсной основе за хорошую и отличную учебу, а также высокие достижения в научно-исследовательской и общественной работе.

Напомним, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев неоднократно подчеркивал в своих выступлениях важность поддержки талантливой молодежи в Хабаровском крае как в рамках национального проекта «Образование», так и в рамках реализации краевых мер поддержки молодых ученых.