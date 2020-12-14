В Еврейской автономии сгорел целый микроавтобус Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономии сгорел целый микроавтобус. Информация о происшествии поступила на пульт пожарной охраны в 19:07. Пожарный расчет немедленно отправился на улицу Крупской в село Амурзет. Как позже выяснилось, подмогу вызвал владелец машины.

- Мужчина заметил возгорание, когда выглянул в окно. Микроавтобус, объятый пламенем, стоял во дворе многоквартирника. Он позвонил пожарным и бросился на улицу, чтобы спасти имущество своими силами. Мужчина воспользовался автомобильным огнетушителем, но ликвидировать пламя не смог, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Прибывшие огнеборцы потушили возгорание, не дав огню перекинуться на стоящие рядом машины. Так как возгорание было обнаружено поздно, автомобиль, к сожалению, сгорел полностью. На месте происшествия работали сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району. Возможной причиной возгорания пока называют аварийный режим работы электрооборудования автомобиля.