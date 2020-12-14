Пьяный пассажир вышел из движущейся машины в ЕАО Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пьяный пассажир вышел из движущейся машины в Еврейской автономии. По предварительной информации, инцидент случился вечером 12 декабря. Мужчина находился на заднем сиденье машины Toyota Town Ace. Он был пристегнут ремнем безопасности.

- Со слов водителя, пассажир во время движения иномарки отстегнул ремень безопасности, встал с сиденья, открыл боковую дверь и вышел на проезжую часть дороги из движущегося автомобиля, - рассказали в областном ГИБДД.

Водитель также объяснил, что пытался предотвратить трагедию. Когда мужчина увидел, что пассажир встал и открывает дверь, то начал снижать скорость движения и успел схватить сумасброда за капюшон куртки. В результате аварии пассажир получил телесные повреждения: перелом ребер, ушибы. Разбирательства по данному происшествию продолжаются.