В хабаровском онкоцентре будут быстрее реабилитировать пациентов Фото: Правительство Хабаровского края

В хабаровском онкоцентре будут быстрее реабилитировать пациентов. Этого добьются с помощью новой эндоскопической стойки с 3D-визуализацией. Оборудование уже завезли в медучреждение в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

- Устройство позволяет с меньшим хирургическим вмешательством в режиме 3D оценивать поврежденные опухолью ткани. Оно совмещает два монитора - изображение в режиме 4К и 3D-визуализация. Оперирующие хирурги смогут отлаживать мануальные навыки, как следствие, повысится качество оказания медицинской помощи и улучшится процесс реабилитации, - рассказали в пресс- службе краевого правительства.

Для местных врачей уже провели мастер-класс по работе на новом оборудовании с участием гостей из Москвы. Отметим также, что в краевом онкоцентре планируют оснастить подобными универсальными эндоскопическими стойками каждую операционную. Их в учреждении семь.