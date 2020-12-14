В Хабаровском крае 15-17 декабря прогнозируют усиление ветра Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае 15-17 декабря 2020 года прогнозируют усиление ветра до 14 м/с, с порывами до 15-23 м/с. Непогода затронет преимущественно Советско- Гаванский, Ванинский, Николаевский и Ульчский районы.

По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, из-за ухудшения погодных условий могут возникать нарушения на объектах энергоснабжения, не исключена вероятность перехлеста и обрывов проводов. Не исключены аварии на объектах Жилищно- коммунального хозяйства.

Жителей Хабаровского края убедительно просят быть предельно осторожными при нахождении на улице во время непогоды. Автолюбителей призывают соблюдать скоростной режим, а если есть возможность отложить поездки.

В чрезвычайном ведомстве уже организовали взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств, ведётся оперативный обмен информацией.