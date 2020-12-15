К горнолыжной базе под Хабаровском построят дорогу Фото: Администрация Хабаровска

Для горнолыжной базы «Хехцир» под Хабаровском разработают проект строительства корпуса для технического обслуживания и текущего ремонта автотехники, административного здания с пунктом проката и кафе, кресельной канатной дороги, системы искусственного оснежения трасс. Кроме того, у федеральных структур заказали услуги, требуемые для строительства автодороги к комплексу. Это необходимо, так как территория будущей трассы относится к землям лесного фонда.

- На сегодняшний день решают вопрос с уточнением границ участка. Пакет документов направлен в «Хабкрайкадастр» для передачи в Росреестр, - рассказал директор АО «ЦИТ» Сергей Гришин.

По мнению специалистов, развитию горнолыжной базы «Хехцир» мешает наложение границ земельного участка на земли лесного фонда Хехцирского лесничества и отсутствие соответствующей нормативам подъездной автотрассы.

Напомним, база будет работать круглогодично. В планах устроителей обустроить поле для гольфа, сделать пруд для рыбалки и организовать конные прогулки.