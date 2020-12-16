Список медработников, получающих «коронавирусные» выплаты, расширили в Хабаровском крае Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Список медработников, получающих коронавирусные выплаты, расширили в Хабаровском крае. Теперь доплаты получат нянечки, буфетчики и уборщицы. Распоряжение о выделении 139,8 миллиона рублей в 2020 году на соцвыплаты медицинским и иным работникам края, не включенным в перечень получателей за счет средств федерального бюджета, подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Речь идет о сотрудниках, которые работают с больными коронавирусом, либо участвуют в противоэпидемических мероприятиях. Например, уборщики служебных помещений, работающие в «красной зоне», дезинфекторы, работники прачечной и другие сотрудники, указанные в постановлении №545-пр, - прокомментировали в региональном минздраве.

Ранее сообщалось, что Михаил Дегтярев побывал в хабаровской городской клинической больнице №10. Во время своего визита он пообщался с персоналом и извинился за задержку октябрьских выплат.