Детям-сиротам в Хабаровском крае назначат соцвыплаты на покупку квартир Фото: Олег УКЛАДОВ

Детям-сиротам в Хабаровском крае назначат соцвыплаты на покупку квартир. Проект документа на рассмотрение парламентариев внес врио губернатора Михаил Дегтярев. После рассмотрения депутаты закдумы приняли закон, согласно которому будет действовать новый механизм обеспечения детей-сирот жильем.

- На покупку квартир в собственность получателям будут выделять деньги из краевого бюджета. Ранее квартиры для детей-сирот закупали на вторичном рынке и строили новые дома. С января 2019 года в правилах предоставления жилья появилось новое условие - количество квартир для детей-сирот не может превышать 25 процентов в одном доме. Это ограничило возможности краевых властей по предоставлению квартир именно за счет строительства МКД, - рассказали в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Предложение Михаила Дегтярева заключалось в том, что кроме покупки и строительства квартир за счет государства, в качестве дополнительной меры будут предоставлять социальные выплаты на покупку жилья в собственность. Деньги смогут получить лица из числа детей-сирот, достигших возраста 25 лет и достаточно приспособленных к самостоятельной жизни. Оценивать адаптацию будет специальная комиссия.