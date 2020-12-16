Озвучили итоги конкурса «Работай в Хабаровском крае» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Озвучили итоги конкурса «Работай в Хабаровском крае». Его проводили среди учреждений системы профессионального образования с целью внедрить в работу эффективные формы и методы, способствующие профессиональному и карьерному развитию выпускников СПО.

- В номинации «Лучшая практика развития предпринимательских компетенций студентов» лучшим признали Хабаровский колледж отраслевых технологий и сервиса, а в номинации «Лучшая практика реализации программы наставничества» - Чегдомынский горно-технологический техникум. Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум имени Героя Советского Союза В. В. Орехова победил в номинации «Лучшая профессиональная образовательная организация по содействию трудоустройству выпускников», - рассказали в региональном минобре.

Отметили Хабаровский технологический колледж за организацию в трудоустройстве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся в учебном заведении. В 2020 году из колледжей и техникумов края выпустили более шести тысяч человек.