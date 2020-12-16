В Хабаровском крае решают вопрос компенсаций ущерба сельхозпроизводителям, пострадавшим от наводнения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае решают вопрос компенсаций ущерба сельхозпроизводителям, пострадавшим от наводнения в 2020 году. Напомним, водная стихия уничтожила сельхозкультуру на площади 7,2 тысячи гектаров и сено на общую сумму 132,7 миллиона рублей. Пострадали девять сельскохозяйственных организаций, 38 крестьянских (фермерских) хозяйств и один сельхозкооператив из пяти муниципальных образований края.

Ущерб компенсируют за счет средств федерального бюджета в размере подтвержденного Минсельхозом России ущерба по каждому сельхозпроизводителю. Документы, подтверждающие гибель сельскохозяйственных культур и материальных ценностей, уже направили из регионального минсельхоза в Минсельхоз России.

Как рассказали в региональном минсельхозе, компенсируют ущерб аграриям, застраховавшим имущественные интересы, связанные с производством сельхозпродукции. Хабаровскому краю уже выделили 10,3 миллиона рублей на выплаты. Деньги пострадавшие получат до конца 2020 года.

В адрес Правительства России подготовили обращение врио губернатора края с просьбой помочь в решении вопроса финансовой поддержки сельхозпроизводителей, пострадавших от наводнения и не застраховавших урожай сельскохозяйственных культур.