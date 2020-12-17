«Скучно тут… надоело…»: экс-глава Хабаровского края получил отправленные им же письма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне члены ОНК города Москвы навестили Сергея Фургала в СИЗО «Лефортово». Он получил стопку писем и даже успел обрадоваться, но, как оказалось, ему вернули послания, написанные им же самим пару месяцев назад. Сколько времени следователь будет лишать его возможности переписки - вопрос, на который пока нет ответа.

- Получается, что письма никуда не ушли, все это время лежали у следователя! Я вижу это так: следователь, чтобы от него «отстали», схватил первую попавшуюся кучку писем и отдал Фургалу. Но даже не посмотрел, что это за письма были и от кого, - рассказала Марина Литвинович, член ОНК города Москвы.

Она также отметила, что Сергей Иванович пришел на встречу постриженным. Он выглядит хорошо, помолодевшим, читает книгу Глеба Павловского «Ироническая империя». Экс-губернатор края удивился тому, что такую книгу пропустили в СИЗО. Он передает всем пожелания добра и здоровья. Уходя сказал: «Скучно тут… надоело…».