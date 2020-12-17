В Хабаровском крае дети попросили взрослых не рубить елки на Новый год Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В Хабаровском крае дети попросили взрослых не рубить елки на Новый год. Акция «Живи, елочка» прошла в селе Троицкое Нанайского района. Школьники таким образом надеялись привлечь внимание местных жителей к проблеме сохранения хвойных деревьев в лесу.

- В акции участвовали воспитанники детского экологического объединения «Друзья Анюйского парка», ученики сельской средней школы №1. Ребята на улицах вручали прохожим листовки с призывом не губить деревья, спрашивали их, какую елку те собираются устанавливать дома, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

После беседы дети дарили взрослым заранее заготовленные бумажные елочки красного цвета как яркий сигнал о необходимости сохранить хвойные деревья или бумажные ЭКО-елочки зеленого цвета. Вариант подарка зависел от ответа прохожего. К слову, большинство собеседников детей признались, что предпочитают искусственные ели.