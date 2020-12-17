Лишением свободы закончился суд для директора-взяткодателя в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лишением свободы закончился суд для директора-взяткодателя в Хабаровске. По предварительной информации, фигурант с 2015 по 2019 годы руководил транспортной компанией и неоднократно давал взятки должностным лицам железнодорожной станции «Хабаровск-2». Вознаграждение полагалось за внеочередную подачу и уборку вагонов, выгрузку товара без проверки на его соответствие оплаченному тарифу.

- Сумма переданных взяток в целом превысила 12 миллионов рублей. По окончании судебного заседания в Центральном районном суде Хабаровска обвиняемому зачитали обвинительный приговор. Его признали виновным в даче взятки в значительном и в особо крупном размере, - рассказали в пресс-службе ДВСУТ СК РФ.

По решению суда мужчине назначили лишение свободы на срок четыре года и семь месяцев. Наказание фигурант будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Также ему предстоит оплатить штраф в размере 12,6 миллиона рублей.