В Хабаровском крае пчеловодов могут освободить от арендной платы за таежные участки

Виктор Лопатин, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Если кто не знал, Хабаровский край - один из лидеров на Дальнем Востоке по производству меда. Большое количество этого сладкого продукта производится «кочевыми пчеловодами». Так их называют потому, что пасечники перемещают свои ульи в тайге как минимум раз в три недели, меняя участки - все для того, чтобы мед получался качественным, вкусным и полезным.

Но вот незадача, все это производителям сладкого продукта влетает в копеечку. Все из-за того, что просто так размещать свое производство в тайге они не имеют права - вынуждены платить за аренду таежного участка, поставив его перед этим на кадастровый учет. Чем больше участков, тем дороже.Теперь ситуация может измениться. В Законодательной думе края разработали проект изменений в Земельный и Лесной кодексы.

- Мы хотим облегчить доступ граждан к лесным участкам - местам сбора меда, - рассказывает Виктор Лопатин, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры. - Процедура очень затратная и продолжительная по времени, надо ее менять. Мы разработали законопроект и решили не просто его отправить в госдуму - шанс получить отрицательное заключение так слишком велик, а мы сначала обратились в комиссию по аграрным вопросам Совета законодателей при Федеральном Собрании. Они его посмотрели и рекомендовали нам законопроект с небольшими доработками вносить в госдуму. Мы доработали и в конце октября отправили.

Сейчас законопроект находится в Государственной думе Российской Федерации, ожидая первого чтения.

- Мы очень надеемся на поддержку наших депутатов, представляющих Хабаровский край, - отмечает Виктор Лопатин. - В том числе мы работаем и с комитетом по природным ресурсам в госдуме. Если все будет хорошо, и мы пройдем хотя бы первое чтение, то это будет первый законопроект за 25 лет работы краевой думы, который нам удалось бы туда внести. Но самое главное, мы хотим упростить и облегчить доступ людям к этому ресурсу.

Сейчас решения с нетерпением ожидают минимум пятьсот пчеловодческих хозяйств Хабаровского края.