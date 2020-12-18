Больше нигде не встречалось: выставка о таинственном захоронении открылась в Хабаровске ФОТО: Хабаровский центр ОПИК

Выставка о таинственном захоронении открылась в музее истории в Хабаровске. Название у нее интригующее - «Загадки амурской «шаманки». Останки женщины ученые нашли в 1992 году. Вот уже почти 30 лет археологи бьются над загадкой, почему женщина лежала в могиле лицом вниз и отчего подобных находок больше нигде не встречалось.

- В 2016 году сообщалось, что облик молодой женщины азиатской расы смогли реконструировать. Предположительно она жила шесть веков назад. Если оперировать не цифрами, а фактами, то можно сказать, что женщина была старше матери царя Ивана Грозного Елены Глинской и могла быть современницей его бабушки Софьи Палеолог, жены Ивана Третьего, при котором Русь избавилась от золотоордынского ига, - прокомментировали в Хабаровском краевом центре охраны памятников истории и культуры.

Отметим также, что восстановил облик азиатской женщины хабаровский археолог Сергей Киселев. Он впервые выполнил такую пластическую реконструкцию старинного черепа.