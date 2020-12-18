Депутат на своем месте: Ольга Мироманова о поездке в село Дружба

Самый удобный способ общения с избирателями – личное участие в их жизни Фото: Предоставлено

Хабаровский район один из самых обширных в регионе. Для его жителей общение с представителем власти не только событие, но и возможность рассказать о своих проблемах и поделиться своими пожеланиями. Ольга Мироманова - депутат Законодательной думы Хабаровского края полагает, что не люди должны идти к власти, а власть к людям. Воплощая свою идею, депутат посетила 16 декабря село Дружба Хабаровского района и лично пообщалась с избирателями.

- От посещения Дружбы у меня осталось очень хорошее впечатление, - сообщила Ольга Ивановна. - Поселок преобразился, появились асфальтированные дороги, очень хороши придомовые территории. Большинство домов здесь двухэтажные, очень развита система ТОСов, которые работают на благоустройство территорий. Впечатление поселок производит благоприятное. Есть однако и проблемы.

О сложностях, существующих в Дружбе, рассказали собравшиеся на встрече жители.

- В одном из домов по улице Центральной нуждается в ремонте подъезд. Кроме того, рядом с ним растет старое дерево, ветви которого во время ветров наносят ущерб дому - испорчена крыша, выбито стекло в одной из квартир. Для решения этого вопроса готовлю обращение в управляющую компанию. С ремонтом крыши должен разобраться фонд капитального ремонта.

Другая проблема имеет четко выраженный запах.

- По словам жителей, очистные сооружения уже много лет находятся в беспорядке. Из-за этого в поселке, особенно в ветреную погоду, ощущается неприятный запах, - рассказала Ольга Мироманова. - Я написала обращение по этому вопросу в районную администрацию, в комитет по ЖКХ, поскольку это их предмет ведения. Надеюсь на оперативную реакцию.

Наконец, третья, но не последняя по значению проблема - двояка. После присоединения Дружбы к теплосети соседнего поселка Некрасовка в домах жителей Дружбы похолодало, а кошельки их полегчали.

- Очень холодно в домах и общественных учреждениях, - отметила депутат. - Между тем, по словам жителей, тарифы на пользование тепловой энергией завышены. В соседней Некрасовке, которую отапливает та же котельная, цены ниже. Буду готовить обращение в комитет по тарифам и ценам. Решать вопрос необходимо.