Ольга Ушакова: «Зоосад под Хабаровском - это не просто учреждение музейного типа, в котором находятся животные» Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Зоосад «Приамурский», носящий имя великого певца дальневосточной природы Всеволода Сысоева, давно стал одним из знаковых мест для хабаровчан и жителей пригорода. Обитатели зоосада попадают сюда в основном по несчастью: браконьеры убили мать, бросив детенышей на произвол судьбы, привезли измученного зверя, полжизни просидевшего в тесной клетке какого-нибудь частного «зоопарка», добрые люди подобрали подраненного или сбитого автомобилем обитателя тайги…

В зоосаде стараются позаботиться о каждом бедолаге, однако, в первую очередь, это научно-просветительское учреждение с определенным бюджетом. Поэтому не всегда удается найти место для новых обитателей. Тем не менее условия содержания стараются соблюдать.

Именно условия содержания и стали в свое время поводом для визита в зоосад Ольги Ушаковой, депутата Законодательной думы Хабаровского края. Весной этого года к ней поступило коллективное обращение, в котором утверждалось, что сотрудники учреждения ненадлежащим образом ухаживают за питомцами.

- Провели проверку по обращению, к счастью, информация не подтвердилась. И все же администрация зоосада выделила несколько серьезных проблем. Позже мы вместе разобрались в них, посмотрели, что можно и нужно сделать. С того дня и началась моя любовь к зоосаду «Приамурский», - поделилась Ольга Ушакова. - Мы привыкли, что зоосады и зоопарки - это развлечение. Приехали, посмотрели и уехали. На самом деле здесь несколько пластов деятельности.

Например, в зоосаде регулярно проходят экскурсии для непростых детей - у которых есть проблемы с адаптацией в социуме, склонность к вредным привычкам, социальная дезадаптация, детей, живущих в семьях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Приходят сюда и дети с ограниченными возможностями здоровья. Ребятам не просто рассказывают о зверятах, с ними проводят занятия в формате зоотерапии или анималотерапии. Общаясь с животными, гладя оленя или прикасаясь к шерстке зайца, человек испытывает бурю положительных эмоций, раскрепощается, освобождается от страхов и негатива. В зоосаде есть специальный научный сотрудник, который разрабатывает методическую базу для занятий.

- Социализация личности, экологическое просвещение, формирование здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков - все это возможно через общение с живой природой. А наш зоосад - это и есть уголок природы, где животные с одной стороны живут в подходящих условиях, с другой - к ним можно близко подойти, - продолжила депутат. - Технологии, разработанные научными сотрудниками зоосада, получили признание в своей среде. Их уже используют в Красноярском, Ленинградском, Удмуртском зоопарках.

К слову, в инстаграм-аккаунте Ольги Ушаковой часто появляются посты о зоосаде. Таким образом Ольга Вячеславовна старается привлечь больше внимания к работе «Приамурского». Судя по комментариям и количеству лайков, ей это удается. А также удается находить спонсоров для улучшения материально-технической базы зоосада.