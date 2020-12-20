В Хабаровском крае распределили стипендии имени Муравьева-Амурского Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае распределили стипендии имени Муравьева- Амурского. На выплаты претендовали 80 человек, обучающихся в девяти вузах и 23 профессиональных образовательных организаций. Из них выбрали 24 студента вузов и 27 студентов техникумов.

- Размер выплат составит 1 929 рублей в месяц (в центральных и южных районах края) и 2 226 рублей в месяц (в северных районах края). Выплаты произведут в равных долях в декабре и июне, - рассказали в краевом минобре.

Напомним, стипендию имени Муравьева- Амурского учредили в 1993 году. Выплаты назначают по итогам конкурса между претендентами за хорошую и отличную учебу. Также учитывают высокие достижения в научно-исследовательской и общественной работе.

Ранее сообщалось, что студенты из числа коренных малочисленных народов получат стипендию губернатора Хабаровского края. Выплаты назначили 27 молодым людям, обучающимся в вузах, техникумах и колледжах.