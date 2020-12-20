Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу Сергея Фургала

Судебное заседание состоится 23 декабря 2020 года
Александр ШТААЛЬ
КомментироватьОставить комментарий
Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу Сергея Фургала

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу Сергея Фургала

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу Сергея Фургала. Судебное заседание состоится 23 декабря 2020 года. Адвокаты настаивают на изменении меры пресечения. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказал сын экс-губернатора Хабаровского края Антон Фургал. Он также выразил надежду, что Сергея Ивановича все-таки отпустят под домашний арест.

Антон Фургал обратился к подписчикам со словами благодарности к тем, кто помогает и поддерживает. Он закончил свое обращение словами: «Ребят, вместе – мы сила».

Ранее сообщалось, что Сергей Фургал получил письма, но, как оказалось, послания были написаны им же самим пару месяцев назад. Члены ОНУ города Москвы во время последней встречи видели экс-главу региона постриженным и помолодевшим. Сергей Иванович рассказал, что читает книгу Глеба Павловского «Ироническая империя».

Дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала