Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу Сергея Фургала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу Сергея Фургала. Судебное заседание состоится 23 декабря 2020 года. Адвокаты настаивают на изменении меры пресечения. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказал сын экс-губернатора Хабаровского края Антон Фургал. Он также выразил надежду, что Сергея Ивановича все-таки отпустят под домашний арест.

Антон Фургал обратился к подписчикам со словами благодарности к тем, кто помогает и поддерживает. Он закончил свое обращение словами: «Ребят, вместе – мы сила».

Ранее сообщалось, что Сергей Фургал получил письма, но, как оказалось, послания были написаны им же самим пару месяцев назад. Члены ОНУ города Москвы во время последней встречи видели экс-главу региона постриженным и помолодевшим. Сергей Иванович рассказал, что читает книгу Глеба Павловского «Ироническая империя».