В заповедных лесах Хабаровского края продолжают задерживать «черных» дровосеков Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В заповедных лесах Хабаровского края продолжают задерживать «черных» дровосеков. За две недели на нарушителей составили восемь протоколов. Таков итог рейдов в период с 30 ноября по 14 декабрям 2020 года в заповеднике «Большехехцирский» и заказнике «Хехцирский».

- У нарушителей изъяли две ели, две ручных пилы, веревки и пакеты. В отношении них составили административные протоколы за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. Один протокол составили за неповиновение законному распоряжению должностного лица, - рассказали в «Заповедном Приамурье».

В заповедных лесах продолжаются рейды в преддверии Нового года. Жителей региона убедительно просят беречь природу, не рубить ели в запрещенных для этого местах. Помните, за нарушение этих требований грозит административная ответственность.