В биробиджанский Дом ветеранов передали самые дорогие подарки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В биробиджанский Дом ветеранов передали самые дорогие подарки к Новому году. В соцучреждении теперь есть компьютерный класс, удобная современная мебель, акустическое оборудование, ЖК-телевизор, двухкамерный холодильник и электроплита.

- На оснащение Дома ветеранов выделили три миллиона рублей. На эти деньги купили все самое лучше и самое современное. В компьютерном классе, например, установили ноутбуки последних моделей. Новую мебель и новое оборудование получат также филиалы, расположенные в районах города, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в рамках торжественного мероприятия также чествовали супружеские пары, которые прожили вместе 50 лет. Мужья и жены, отпраздновавшие «золотые свадьбы», воспитали замечательных детей и внесли свой посильный вклад в социальное развитие Биробиджана.