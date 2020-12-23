В Хабаровском крае вручили награды семьям-юбилярам Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае вручили награды семьям-юбилярам. Супруги, прожившие в браке больше 50 лет, получили специальный памятный знак «За супружеское долголетие». Накануне награду получили две семейные пары.

- Среди награжденных семья хабаровчан Александра и Валентины Димитриенко, справивших в этом году 60-летие совместной жизни. Также памятный знак вручили супругам Владимиру и Людмиле Гуринович. Этой осенью они также отпраздновали бриллиантовую свадьбу, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Семьи, получившие памятный знак, вносят в специальный Реестр супругов-долгожителей региона. В списке уже 480 пар. Из них пар, проживших в браке более 50 лет, больше 380, более 60 лет - 87 пар, более 70 лет - семь пар.

Знак «За супружеское долголетие» учредили в Хабаровском крае в год 100-летия со дня образования органов ЗАГС России. Награда представляет собой символичный семейный свод-арку - копию арки, расположенную в краевом сквере семьи, любви и верности в парковой зоне стадиона имени Ленина.