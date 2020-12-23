В Хабаровске изменили график движения некоторых автобусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске болеют больше 130 водителей общественного транспорта. Из-за этого скорректировали график движения некоторых автобусов. Сегодня, 23 декабря, на маршруты вышло 574 машины вместо запланированных 624.

- Пассажирские перевозки осуществляют несмотря на тяжелую ситуацию из-за ОРВИ и коронавируса. Муниципальный транспорт на автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутах курсирует в штатном режиме, без сбоев, - рассказала Елена Кашеварова, начальник отдела по работе с предприятиями транспортной отрасли профильного управления мэрии.

Отметим также, что сильно вирусные заболевания ударили по коллективам частных перевозчиков. В мэрии к этому относятся с пониманием и по просьбам предпринимателей корректируют плановые интервалы на 1-2 минуты. На сегодняшний день изменения внесли на маршрутах №№24, 35, 10, 23, 21 и 40. Информацию о работе и местонахождении машин на маршрутах, прогноз прибытия к определенному остановочному пункту на сайтах «Транспорт27.рф», «bus27.ru», мобильными приложениями «Go2bus», «Умный транспорт» и у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по телефону 91-02-07. Замечания и предложения по работе по работе общественного транспорта принимают по телефонам: 32-48-48, 32-93-58 и 30-21-82.