Оленеводов в Хабаровском крае обеспечат спутниковыми телефонами. В Охотском районе закупят 16 средств связи. Это поможет кочующим оленеводческим бригадам круглосуточно оставаться на связи друг с другом и районным центром, вызывать необходимые службы.- Кроме того, администрацией района для оленеводов приобретен палаточный материал - брезентовая ткань. Спутниковые телефоны в отличие от раций удобны в использовании и транспортировке, имеют компактные размеры и габариты. Их можно будет заряжать от любого подходящего источника электроэнергии, - рассказали в министерстве природных ресурсов края.Отметим также, что поддержку оленеводам оказывают в рамках субсидии, выделенной из краевого бюджета на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера. Ее предоставляют в рамках государственной программы края «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае».