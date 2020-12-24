На снежной дороге в Хабаровске случилась тройная авария. Инцидент произошел накануне вечером, 23 декабря, на улице П. Л. Морозова. По предварительной информации, машина Toyota Corolla Axio двигалась по трассе со стороны улицы Вахова в сторону улицы Флегонтова. В районе дома №89 иномарка врезался в автомобиль Mazda Demio, движущийся впереди. Причиной аварии пока назвали несоблюдение дистанции водителем Toyota Corolla Axio.- От удара автомобиль Mazda Demio продолжил бесконтрольное движение и столкнулся с впереди движущимся автомобилем Toyota Pronard. Пострадал один человек - пассажир машины Toyota Corolla Axio. У него диагностировали растяжение и перенапряжение связочного аппарата ШОП, ушиб мягких тканей правого коленного сустава, - рассказал информированный источник.Известно, что все три водителя, невольно оказавшиеся участниками одной аварии, были трезвы.Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим.