Псевдосотрудник известного банка похитил у хабаровчанки больше 800 тысяч рублей. По предварительной информации, неизвестный позвонил на сотовый. Он сообщил, что с ее кредитной карты происходит списание крупной суммы денег за товары на сайте магазина бытовой техники.- Мошенник попросил горожанку продиктовать код, который она получила в смс-сообщении. Он объяснил, что это нужно, чтобы якобы остановить финансовую операцию. Потерпевшая выполнила действия под диктовку незнакомца, а спустя время узнала, что с ее кредитной карты похитили более 800 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.По данному факту возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание в этом случае – это лишение свободы сроком до шести лет. Правоохранители выясняют личности тех, кто причастен к противоправному деянию.