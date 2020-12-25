В частном детсаду Хабаровска появились дополнительные места. Новую группу открыли за счет субсидии в 2,9 миллиона рублей. Деньги выделили в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей».- На полученные деньги купили мебель и игрушки, современное развивающее оборудование, а именно интерактивную доску, проектор, умное зеркало, которое поможет в проведении логопедических занятий. На деньги субсидии оборудовали различные интерактивные уголки, - рассказали в краевом министерстве образования и науки.- Есть необходимость в увеличении мест для детей раннего возраста, и, конечно, правительство края считает правильным поддерживать участие негосударственных детских садов в этом проекте, - рассказала Виктория Хлебникова, министр образования и науки края.