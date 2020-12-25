Театр КнАМ в Комсомольске-на-Амуре отмечает юбилей. Учреждению культуры в этом году исполняется 35 лет. Оно давно стало гордостью Города юности.- Основала театр Татьяна Фролова и ее единомышленники. Театр стал местом творческой силы, где нет доминирования драматурга, постановщика, хореографа, художника, актера, зрителей. Сначала творческий коллектив ставил шедевры западных и современных русских драматургов. Сейчас здесь авторские постановки, полностью лишенные сюжетной линии, - рассказали в библиотеке имени Островского Комсомольска-на-Амуре.Театр успел завоевать внимание зрителей не только в России, но и во Франции, Германии, Португалии и Италии.Сотрудники библиотеки поздравляю коллектив с праздником. Желают новейших постановок, вечно сопутствующей музы и вдохновения. Редакция «КП»-Хабаровск» присоединяется к поздравлениям.