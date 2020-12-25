В Хабаровский край поступила еще одна партия вакцины от новой коронавирусной инфекции. Общее число завезенной вакцины превысило три тысячи доз. При этом впервые завезли препарат новосибирского «Вектора» «ЭпиВакКорона» - 700 доз. В новом поступлении также 1400 доз вакцины «Спутник V».- Отметим также, что расшили в регионе и географию вакцинации от коронавируса. - Прививочную кампанию развернули в Комсомольске -на- Амуре. Препарат передали в Комсомольскую межрайонную больницу, Солнечный и Амурский районы, - рассказали в региональном минздраве.По данным на утро 25 декабря 2020 года, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 32701 человек. Из них вылечилось в целом 28249 человек, скончались 199. За последние сутки в регионе выявили 342 новых случаев заболевания.