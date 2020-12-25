Редкую птицу заметили в Болоньском заповеднике Хабаровского края. Белые совы обычно кочуют из тундры в зону тайги и лесов. Одну из них занесло в водно-болотные угодья Хабаровского края.Птицу заметили сотрудники заповедника, когда обследовали ледовую обстановку перед созданием зимней дороги. Белые совы здесь редкие гостьи. Они любят охотиться - выжидают добычу, сидя на возвышенности или дереве. За выслеживанием жертвы ее и застал Леонид Яснев, руководитель заповедника «Болоньский».- Заметил сову, когда она сидела на верхушке куста. Это была крупная птица с абсолютно белым оперением. Заметив наше приближение, сова взлетела и скрылась с глаз, - рассказал Леонид Ясенев.Отметим также, что полностью белый окрас у взрослых самцов полярных сов. Самки сохраняют в оперении темные пестрины. Черно-белыми бывают и молодые птицы этого вида. Напомним, на территории заповедника обитают разные виды птиц, из которых 18 видов внесены в Красную книгу России.