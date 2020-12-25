Хабаровчане написали властям через соцсети больше семи тысяч обращений. Таков итог работы системы «Инцидент-Менеджмент» в 2020 году. Чаще всего горожане спрашивают про здравоохранение, работу общественного транспорта, ремонт и содержание дорог, ЖКХ и образование.- По статистике, большинство обращений связано со здравоохранением. Горожан беспокоили вопросы лечения больных COVID- 19, доступности лекарств в аптеках и качества оказываемой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе городской администрации.Всего за 2020 год через систему «Инцидент-Менеджмент» в крае поступило 15 тысяч сообщений. Активно задавали вопросы и делились своими проблемами жители Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Николаевского и Хабаровского районов.Напомним, система «Инцидент Менеджмент» предназначена для отслеживания реакции региональных властей на жалобы россиян в социальных сетях. В Хабаровском крае она работает с 2018 года.