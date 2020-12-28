В Хабаровском крае назначили нового главу регионального минсоцзащиты. Исполнять обязанности министра будет Александр Дорофеев. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале врио губернатора региона Михаила Дегтярева.Отметим также, что кандидатуру Александра Дорофеева согласовали с главой Министерства труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым. До назначения он работал в должности заместителя министра социальной защиты населения Хабаровского края - начальника управления по работе с инвалидами, ветеранами и гражданами пожилого возраста. С 2001 года трудится на различных должностях муниципальной и государственной службы.Ранее сообщалось, что нового замминистра-председателя комитета по туризму назначат в Хабаровском крае. Конкурс на замещение вакантной должности уже объявили. Среди должностных обязанностей создание условий для развития туризма, а именно реализация государственной политики в сфере туризма и туристской деятельности.