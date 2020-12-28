В аэропорту Хабаровска заработал туристский информационный центр. Он находится на первом этаже справа от входа в аэропорт. Теперь посетители смогут узнать информацию о регионе прежде чем покинут здание.- Туристский информационный центр дает новые возможности для популяризации туристического потенциала Хабаровского края. С первых минут пребывания гости города смогут узнать много интересного о регионе, в который прилетели, - рассказали в краевом министерстве культуры.У стойки пассажирам будут давать информацию о достопримечательностях региона, местах проживания и отдыха, кафе и ресторанах, маршрутах для самостоятельного путешествия или для путешествия в группе по краю. Отметим также, что головной офис ТИЦ находится в здании Дальневосточной государственной научной библиотеки. Презентация и официальное открытие центра состоятся в январе 2021 года.