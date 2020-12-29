В Биробиджане увеличили количество мест для запуска фейерверков. В прошлом году таких площадок было девять, в этом году их число выросло в полтора раза. Другими словами, почти в каждом районе города можно будет запускать фейерверки.- Биробиджанцы по собственной инициативе могут попытаться отыскать открытое пространство для запуска петард. Горожанам напоминают, что оно должно быть радиусом от 30 до 50 метров - на такое расстояние разлетаются поражающие фрагменты фейерверков. Рядом не должно быть жилых домов. Обратите внимание, что в инструкции к фейерверкам указана опасная зона, - рассказали в пресс-службе городской администрации.Горожанам напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Организации ЖКХ города на время новогодних праздников будут круглосуточно дежурить.