Улицу Строительную в Хабаровске начнут ремонтировать в 2021 году. Вопрос относительно этого объекта задали горожане во время прямой линии мэра города Сергея Кравчука. Ответ градоначальник опубликовал в своем аккаунте в Instagram.- В 2021 году собираются заключить муниципальный контракт на проектно-изыскательские работы по реконструкции данной улицы. После разработки проектной документации и получения заключения экспертизы начнутся работы, - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что жители Хабаровского края сами выбрали дороги для ремонта в 2021 году в рамках проекта «Дорожный призыв». Голосование длилось с 17 ноября по 10 декабря. Возглавляет список выбранных региональных дорог трасса Советская Гавань - поселок Ванино, а также село Селихино - Николаевск-на-Амуре.