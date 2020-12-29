В Хабаровске собираются сделать лыжную и лыжероллерную трассы в парке «Динамо». Обсуждение инициативы прошло накануне в краевой столице. В нем участвовали члены городской Общественной палаты, представители муниципалитета и спортивных федераций.- Напомним, трасса для лыжников в парке «Динамо» существовала раньше. Несколько спортивных школ вели занятия на ней вплоть до текущего года. Однако состояние нынешней трассы неудовлетворительное, - рассказали в пресс-службе городской администрации.В планах сделать трассу с длиной пути около двух километров. Она будет находиться в оврагах. Рельеф поможет сделать ее достаточно сложной для тренировок спортсменов, но в то же время она будет подходить и для любителей. Пока основной трудностью реализации проекта назвали тот факт, что стадион «Динамо» находится в федеральной собственности.