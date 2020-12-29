В Хабаровске подвели итоги расселения бараков в 2020 году. За год в новые квартиры переехали 85 семей. Еще 48 сейчас оформляют документы, чтобы сменить ветхое жилье на комфортное. Расселение проводят в рамках краевой адресной программы по расселению аварийного и ветхого жилья. В нее включили дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.- До 1 декабря 2021 года нам планируют купить еще 18 квартир по второму этапу, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - В следующем году расселят бараки №11 на переулке Зеленоборском, №2 на переулке Ивановском, №185 на проспекте 60-летия Октября, №70 на улице Автобусной, №29 на улице Казанской, №6 на улице Воронежской, №7 на улице Камской, №35 на улице Красноармейской, №91 на улице Партизанской, №9А на улице Оборонной, №13 на улице Первостроителей, №65А на улице Тургенева, №3 на улице Хасановской, №20А на улице Школьной, №35 на улице Целинной, №11 на улице Энтузиастов.