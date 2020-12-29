В правительстве Хабаровского края обсудили план по восстановлению экономики, поддержки доходов и занятости населения в 2021 году. В дискуссии также участвовали представители бизнес-сообщества. План первоочередных действий сейчас на стадии обсуждения с общественностью и предпринимателями.- В план внесли около 200 мероприятий. Реализовать их собираются до конца 2021 года. Краевые власти усилят поддержку отраслей, пострадавших в 2020 году. Задача - добиться экономического роста в новых условиях. В стадии обсуждения ряд налоговых преференций для предпринимателей, усиление действующих форм поддержки, - отметил заместитель председателя правительства края - министр экономического развития края Виктор Калашников.Отдельно проработают механизмы и инструменты по восстановлению занятости. Речь идет об организации временных общественных работ и временной занятости, проведении профориентационных мероприятий, переобучении безработных на вакансии, востребованные на рынке труда.