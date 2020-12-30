Сегодня, 30 декабря, в Хабаровске без существенных осадков, ночью -27 -29, днем -22 -24, ветер западный 5-11 м/с. На юге края без существенных осадков, ночью -26 -31, днем -19 -25, ветер юго-западный 6-11 м/с. В центральных районах без существенных осадков, ночью -22 -45, днем -17 -22, ветер западный 2-11 м/с. На севере края без существенных осадков, ночью -23 -42, днем -15 -28, ветер западный, северо-западный 4-14 м/с.Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 7 до 22 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 34405. Из них 30242 случая - это выздоровления, 202 - летальные исходы.