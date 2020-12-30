Сотрудников управления лесами в Хабаровском крае подозревают в уголовном преступлении. По предварительной информации, чиновников обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. В июле 2020 года управление купило у коммерческой организации для своих нужд десять гусеничных вездеходов.- Цена одной единицы спецтехники составила около трех миллионов 900 тысяч рублей, то есть покупка обошлась управлению в 39 миллионов рублей. В сентябре 2020 года в управлении также приобрели у другой фирмы пять таких же гусеничных вездеходов за 31 миллион рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.Контракты на поставку вездеходов заключили с разными организациями, где один и тот же руководитель. Следствие полагает, что сотрудники управления при заключении второго контракта злоупотребили должностными полномочиями, неэффективно расходовали казенные деньги, не обеспечили снижение начальной цены контракта до прежних показателей. Ущерб оценили на сумму более 11 миллионов рублей.