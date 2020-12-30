В Спасо- Преображенском кафедральном соборе Хабаровска 30 декабря пройдет прощание с трагически погибшим следователем. По предварительной информации, майор юстиции Александр Александрович Юрченко скончался 26 декабря 2020 года на 42-м году жизни.- Александр Александрович родился 30 сентября 1978 года. На службу в органы внутренних дел поступил в 2002 году. Стаж его работы в подразделениях УТ МВД России почти 18 лет. У него остался несовершеннолетний ребенок, - рассказали в пресс- службе УТ МВД России по ДФО.Родным и близким приносят соболезнования от имени руководства и личного состава УТ МВД России по ДФО. Семье окажут необходимую помощь.