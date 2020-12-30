Здравоохранение в ЕАО перейдет в новогодний режим работы. Особое внимание при этом уделяют темпам распространения новой коронавирусной инфекции. Специалисты отмечают, что пока ситуация с заболеваемостью в области остается относительно стабильной. Число выявляемых пациентов с COVID-19 снижается. Сокращается число контактных лиц и количество пневмоний.- Перед новым годом и на праздниках люди обязательно пойдут в общественные места, по магазинам и в гости к родственникам, друзьям. Жителей региона просят соблюдать санитарные нормы и правила - социальную дистанцию, носить маски в общественных местах. При появлении признаков ОРВИ воздержитесь от похода в общественные места и от выхода в гости. Оставайтесь дома и обратитесь за медицинской помощью, - рассказали в пресс-службе городской администрации.На праздниках в больницах области ежедневно будут работать кабинеты неотложной помощи и диагностических служб. Также организуют выезд бригад на дом и выдачу лекарственных препаратов.