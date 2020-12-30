МФЦ в Хабаровском крае закрываются на новогодние праздники. По предварительной информации, в филиалах и территориально обособленных подразделениях с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года заявления от посетителей принимать не будут. С 11 января 2021 года все филиалы и ТОСП МФЦ начнут работать в обычном режиме. Об этом сообщили в министерстве информационных технологий и связи Хабаровского края.Напомним, что в рамках исполнения распоряжения правительства Хабаровского края от 29 октября 2020 года «О соблюдении ограничительных мероприятий при предоставлении государственных и муниципальных услуг» посетителей в офисах МФЦ принимают только по предварительной записи. Самостоятельно записаться можно на портале МФЦ Хабаровского края в разделе «Предварительная запись».Ранее сообщалось, что 1, 2 и 7 января - выходные в отделениях почтовой связи дальневосточных регионов. В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания.