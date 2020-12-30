Шантарские острова в Хабаровском крае вошли в список запоминающихся и поразительных мест в России для экотуризма. Их включили в ТОП-10 локаций по версии портала Fodor's Travel. Об этом сообщил в краевом минкульте.В десятке притягательных для туристов мест кроме Шантарских островов также оказались Камчатка, плато Плуторана в Красноярском крае, мыс Дежнева, Ленские столбы в Якутии, Курильские острова и Тофалария в Иркутской области. В конце перечня Чарские пески в Забайкальском крае, девственные леса Коми и озеро Байкал.Ранее сообщалось, что приветы с Шантарских островов в Хабаровском крае отправили за границу. Напомним, послания с пейзажами заповедной территории на обороте вручали туристам, посетившим жемчужину Охотоморья. Среди получателей также жители Саратова, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов и деревень.