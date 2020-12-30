В Комсомольске-на-Амуре повторили исторический ледовый переход 100-летней давности. Напомним, 26 декабря 1933 года из Хабаровска к месту, где в дальнейшем планировали построить Город юности, отправились военные строители. Им пришлось пробираться в условиях лютых морозов. В общей сложности люди преодолели 400-километровый маршрут на лыжах по реке Амур. В то время другого пути не существовало. В Комсомольск-на-Амуре военные прибыли 9 января 1934 года.- Участвовали в этой реконструкции полицейские, представители спортивного общества «Динамо», студенты вузов и активисты города. Возглавили группу сотрудники кинологической группы УМВД России по Комсомольску-на-Амуре и кинологического клуба «Беркут». Сопровождали участников похода специально обученные собаки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.Правда, пройти по всему маршруту не решились. Поход прошел в усеченном формате: до поселка Пивань. Восстановив малую часть исторического перехода, участники решили сделать мероприятие ежегодным.